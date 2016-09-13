Баннеры для сайта

В общем нужно сделать нечто подобное того, что в прикрепленном файле. Только для вот этого видеокурса: [url=https://1popov.ru/disc1/]1popov.ru/disc1/[/url] Размеры банера такие-же как в прикрепленном файле. Так я на своем блоге пишу про создание сайтов, то основной упор при ...