Схема проезда/карта на flash

БаннерыЗакрыт8 заявок206 просмотров
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Необходима карта проезда по аналогии с этой (схема проезда)

или аналогичной по формату.

Точное ТЗ готовится, интересует примерная стоимость.

7 лет назад
kopyha
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Megadoomer
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$12
2 дня
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