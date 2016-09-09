Схема проезда/карта на flash

Разработка дизайна баннера для email рассылки и страницы landing page для сайта. Нужно переделать существующую страницу, сейчас просто текстовая информация, добавить красивую современную иллюстрацию, разместить грамотно заголовки, текст. Призыв к действию. В итоге нужен пример страницы в JPEG и исходник PSD файл, который ...
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Необходима карта проезда по аналогии с этой (схема проезда)
или аналогичной по формату.
Точное ТЗ готовится, интересует примерная стоимость.
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