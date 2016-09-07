Баннер для КОНЦЕРТА

Нужен талантливый дизайнер для создания баннеров на главную страницу интернет-магазина верхней одежды.
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Здравствуйте. Ищем креативного дизайнера который мог бы услышать нас пропустить наши пожелания через себя, добавить к ним свой талант и выдать "на гора" банер и концертную афишу для концерта певицы Арина Домски www.arinadomski.com. Артист работает в стиле класикал кроссовер, это класическая музыка в современной обработке.
Немного о мероприятии.
"Opera Show" - это уникальная концертная программа , которая знакомит зрителя с произведениями начиная от Генделя, Моцарта, Чайковского и заканчивая современной академической музыкой. Главной особенностью которой, является оригинальное современное звучание, что придает этой музыке эксклюзивность. Концертная программа "Opera Show "- объединила в себе разные эпохи и музыкальные стили. Арина Домски - единственная украинская исполнительница, которая работает в жанре classical crossover. Украинское сопрано с консерваторским образованием и имиджем "поп-звезды". Арина поет и сочиняет музыку на нескольких языках; ее репертуар включает песни на итальянском, английском, французском, украинском, русском, чешском и китайском языках.. Каждый номер концертной программы - это маленькая театральная история. В которой задействованы танцоры и музыканты. Яркие, оригинальные сценические образы, не оставят равнодушным зрителя. То, что происходит на сцене во время ее выступлений, далеко от условностей и традиций. Артистка разрушает стереотипы, что классическая музыка - это скучно, не модно и только для избранных.Первый синг Арины "Ti amero" попадает в ротацию музыкального канала CMTV и знакомит европейского зрителя с творчеством певицы. http://www.cmusic.tv/artists/Arina_Domski Это открывает большие возможности для гастрольной деятельности молодой артистки за пределами Украины. Арина посещает с гастролями Германию, Испанию, Италию, Францию, Люксембург, Казахстан, Россию, Гонконг. В 2015 году становится главной героиней церемонии открытия фестиваля в третьем по величине (после Пекина и Шанхая) китайском городе Гуанчжоу. Грандиозное открытие состоялось на "Haixinsha Arana", на которой в 2010 году проходила церемония Азиатских Игр. Сама церемония открытия транслировалась по национальному телевидению Китая CCTV. Музыка Домски преодолевает все культурные границы и продолжает привлекать фанатов со всего мира."Opera Show" Арины Домски - это пересечение традиций и эпох. Опираясь на классическую основу, Арина создает синтез времени и настроения. Музыкальный стиль classical crossover в котором работает артистка, можно назвать культурным феноменом. Направление, которое как бы стоит над всей прочей мировой музыкой, выбирая лучшее из любых жанров и соединяя в себе. Произведения classical crossover основаны на достижениях веков, соединяют современность и вечность.
Меняется время, меняется место, но желание обогатить себя и получить опыт, который делает тебя где-то лучше, где-то красивее остается неизменным.
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