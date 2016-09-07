Сделать пару баннеров

БаннерыЗавершен9 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать баннер для группы ВК. Тематика:элитная косметика

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
trust-me
Роман 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Все сделал супер и очень быстро. Всем советую этого исполнителя
Понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата — только приятные впечатления! Спасибо за заказ)
  • Похожие заказы

  • Баннер статичный размером 300х150

    Нужен яркий красивый статичный баннер, любого формата размером 300 на 150 пикселей. Баннер нефтегазовой (нефть, газ, бурение, добыча) направленности. Нужно, чтобы на баннере был адрес сайта сайт.ру (при выполнении заказа).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переделать баннер gif

    $5

    1) Скорректировать финансовое предложение по трейд-ин: добавить уточнение "с учетом выгоды по трейд-ин", кого трейд-ин над финансовым предложением убрать  (скрин 4.jpg) 2) Скорректировать второе визуализацию второго финансового предложения - добавить горизонтальную линию, по аналогии с финансовым ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка графических баннеров для Яндекс Директ

    $10

    Необходимо разработать баннеры для трансляции в Яндекс Директ (графические объявления) Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям: [list][*] максимальный объем файла — ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад