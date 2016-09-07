Сделать пару баннеров

1) Скорректировать финансовое предложение по трейд-ин: добавить уточнение "с учетом выгоды по трейд-ин", кого трейд-ин над финансовым предложением убрать (скрин 4.jpg) 2) Скорректировать второе визуализацию второго финансового предложения - добавить горизонтальную линию, по аналогии с финансовым ...