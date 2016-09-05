Переделать баннер gif

$5
БаннерыЗакрыт1 заявка93 просмотра
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1) Скорректировать финансовое предложение по трейд-ин: добавить уточнение "с учетом выгоды по трейд-ин", кого трейд-ин над финансовым предложением убрать  (скрин 4.jpg)

2) Скорректировать второе визуализацию второго финансового предложения - добавить горизонтальную линию, по аналогии с финансовым предложением по трейд-ин (скрин добавить линию)

файл во вложении 

7 лет назад
dkazankov
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад