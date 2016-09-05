Переделать баннер gif

Необходимо разработать баннеры для трансляции в Яндекс Директ (графические объявления) Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям: [list][*] максимальный объем файла — ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Скорректировать финансовое предложение по трейд-ин: добавить уточнение "с учетом выгоды по трейд-ин", кого трейд-ин над финансовым предложением убрать (скрин 4.jpg)
2) Скорректировать второе визуализацию второго финансового предложения - добавить горизонтальную линию, по аналогии с финансовым предложением по трейд-ин (скрин добавить линию)
файл во вложении
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