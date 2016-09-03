Подготовить картинку в Corel под порезку

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Подготовить картинку в Corel под порезку. Необходимо объеденить слои и сделать каждый цвет одним целым слоем для порезка на плоттере.

7 лет назад
osivinyuk
Олег 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад