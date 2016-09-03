Необходимо создать банер и аватарку для группы ВК

БаннерыЗавершен4 заявки151 просмотр
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Необходимо создать банер и аватарку для группы ВК для салона красоты. Как пример может выступить следующая группа https://vk.com/aerozagarvrn. Точный дизайн и оформление с исполнителем обговорим отдельно.

Укажите обязательно стоимость и сроки исполнения этой работы.

7 лет назад
serj_com
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Все сделано оперативно!!! Мы довольны! Спасибо, Сергей, мы не пожалели что выбрали именно вас!
Оплачено все вовремя, приятный в общении заказчик.
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