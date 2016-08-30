Нарисовать 2 баннера для сайта

Для сайта требуется сделать серию gif баннеров Форматы: GIF, вес не более 50 КБ. Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд Баннер не может быть цикличным. Примеры баннеров + логотип, которые крутятся сейчас во вложении, надо сделать более круто ...