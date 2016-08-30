Нужен баннер

Здравствуйте! - нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении) - текст должен остаться этот же - дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний зеленый баннер и нижний зеленый баннер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем приветы.
Нужно 3 красивых баннера по ремонту айфона. Сайт http://fixserv.ru/apple-iphone
Размеры баннеров: 320x480 480x288 640x640
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