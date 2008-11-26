Всем ДВС!! У меня есть сайт, который посвящен ремонту телефонов. Шапки у сайта нет, но она очень нужна, ибо то что есть – не хорошо. Нужно: Отрисовать шапку сайта с указанием телефона, адреса и названия сайта, время работы. ...