Всем приветы. Нужно 3 красивых баннера по ремонту айфона. Сайт http://fixserv.ru/apple-iphone Размеры баннеров: 320x480 480x288 640x640
Баннеры17 заявок
Закрыт
7 лет назад
Всем приветы. Нужно 3 красивых баннера по ремонту айфона. Сайт http://fixserv.ru/apple-iphone Размеры баннеров: 320x480 480x288 640x640
Всем ДВС!! У меня есть сайт, который посвящен ремонту телефонов. Шапки у сайта нет, но она очень нужна, ибо то что есть – не хорошо. Нужно: Отрисовать шапку сайта с указанием телефона, адреса и названия сайта, время работы. ...
Нужно сделать сайт. тематика огненное шоу. Общее кол-во страниц не более 10.