smozharov

Сергей Можаров smozharov

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Нужен баннер

    Всем приветы.  Нужно 3 красивых баннера по ремонту айфона. Сайт http://fixserv.ru/apple-iphone Размеры баннеров: 320x480 480x288 640x640

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать шапку сайта

    Всем ДВС!!  У меня есть сайт, который посвящен ремонту телефонов. Шапки у сайта нет, но она очень нужна, ибо то что есть – не хорошо.   Нужно:  Отрисовать шапку сайта с указанием телефона, адреса и названия сайта, время работы. ...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад