Нужно нарисовать красивые баннеры

Необходимо создать дизайн макет входной группы для студии красоты: вывеска, плакат и баннер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать красивые и аккуратные баннеры (будет 7 штук). Яркие, минимализм, но смотреться должны продажно с минимум текста.
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