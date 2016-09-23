Баннер html 5 для Adwords

БаннерыЗавершен5 заявок184 просмотра
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Нужны стандартные баннера для Adwords

728*90

336*280

300*250

мой сайт http://matro-roll.ua/

Список фраз которые я обычно использую в объявлении

"Матрас-топпер MatroRoll™ Air Standart за 859 грн"

"Матрас для Вашего дивана. Улучшает сон! Сворачивается для хранения."

Смысл этих фраз должен быть в баннере, возможно в другой формулировке. 

Конечный урл будет http://matro-roll.ua/matras-topper-air-standart-31/

HTML
7 лет назад
samyraev
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$70
3 дня
все ок
Приятно работать с Константином. Рекомендую, 10 баллов!
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