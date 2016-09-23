Баннер html 5 для Adwords

Для рекламной компании требуется создать 20 вариантов рекламного баннера, который включает в себя логотип компании и определенную фразу. Техническое задание для баннеров прикреплено к этому проекту. Оплата по WebMoney. График оплаты: показываете два варианта, если нравится ...
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Нужны стандартные баннера для Adwords
728*90
336*280
300*250
мой сайт http://matro-roll.ua/
Список фраз которые я обычно использую в объявлении
"Матрас-топпер MatroRoll™ Air Standart за 859 грн"
"Матрас для Вашего дивана. Улучшает сон! Сворачивается для хранения."
Смысл этих фраз должен быть в баннере, возможно в другой формулировке.
Конечный урл будет http://matro-roll.ua/matras-topper-air-standart-31/
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