Баннер рекламы на сайте

БаннерыЗакрыт1 заявка143 просмотра
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здравствуйте!

Нужен яркий красивый баннер про нефтяную и газовую промышленность с любым изображением на ваше усмотрение, с единственным условием, там должна быть надпись адреса сайта - сай.ру (при выполнении задания), не обязательно большая. Размер баннера 300 на 150 пикселей. Баннер статичный, любого формата. Если все понравится закажу у вас еще)

с уважением,

Станислав

7 лет назад
stas34
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад