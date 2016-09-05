Баннер рекламы на сайте

здравствуйте!

Нужен яркий красивый баннер про нефтяную и газовую промышленность с любым изображением на ваше усмотрение, с единственным условием, там должна быть надпись адреса сайта - сай.ру (при выполнении задания), не обязательно большая. Размер баннера 300 на 150 пикселей. Баннер статичный, любого формата. Если все понравится закажу у вас еще)

с уважением,

Станислав