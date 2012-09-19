Нужен яркий красивый статичный баннер, любого формата размером 300 на 150 пикселей. Баннер нефтегазовой (нефть, газ, бурение, добыча) направленности. Нужно, чтобы на баннере был адрес сайта сайт.ру (при выполнении заказа).
- Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
здравствуйте! Нужен яркий красивый баннер про нефтяную и газовую промышленность с любым изображением на ваше усмотрение, с единственным условием, там должна быть надпись адреса сайта - сай.ру (при выполнении задания), не обязательно большая. Размер баннера 300 ...Баннеры1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. Задание необходимо при выборе платных статей на сайте изменить суммы в рублях в нескольких всплывающих окнах, чтобы было все одинаково везде. 2. Задание посложнее. В скрипте установлена защита на добавление статьи пользователем с одним и ...Завершен7 лет назад
- $15
Качественный современный динамичный баннер размером 300х150 пикселей скорее всего в формате gif. Тематика баннера будет нефтегазовой промышленности, бурение вышки, или качалка, или горящий факел. Баннер рекламного характера с надписью. Баннер должен быть технологичным выделяться и ...Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо ...Прочее5 заявокЗакрыт11 лет назад
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Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
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На сайте есть колонка "Новости каталога". Так вот там собраны RSS новости с разных каналов (внутренний скрипт сайта). RSS каналы проецируются прямо в сайт и очень сильно увеличивают скорость загрузки сайта. Нужно создать проекцию (страницу ...Завершен11 лет назад
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Необходимо вывести ссылку на дополнительную страницу где будут публикации (статьи). Скрипт создания новостей (публикаций) уже есть. Необходимо создать страницу (на которую будет заходить посетитель с главной страницы) с публикациями и выглядела она следующим образом: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Создать е-mail подписку на сайте (каталоге) с новых публикаций сайта и поступающих новых статьях и объявлениях (заголовок и первый абзац или можно целиком). Важно чтобы данное письмо приходило с каталога раз за 3 дня ...Завершен11 лет назад
В ISP manager: Настроить почту (входящие, исходящии, история и т.д) Настройка резервного копирования сервераНастройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
В каталоге сайта добавить окно по ссылке где будет выбор из 4-ех вариантов с их описанием и условиями. Посетитель зайдя по ссылке делает выбор 1,2,3 или 4 переходит на нужную ему страницу (уже разработана). Нужно ...Завершен11 лет назад
Изменить дизайн сайта oilcatalog.ru. Изменить дизайн (шаблон) не меняя структуру разделов 3х6, изменить логотип, добавить место для рекламы, добавить какие нибудь фишки интересные посетителям, добавить современные ссылки добавления в закладки на внутренних страницах, изменить футер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
После переноса сайта на другой сервер перестали сохраняться изменения в административной панеле управления (главная панель).Завершен11 лет назад