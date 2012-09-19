stas34

Станислав Ерощев stas34

 
49 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер статичный размером 300х150

    Нужен яркий красивый статичный баннер, любого формата размером 300 на 150 пикселей. Баннер нефтегазовой (нефть, газ, бурение, добыча) направленности. Нужно, чтобы на баннере был адрес сайта сайт.ру (при выполнении заказа).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер рекламы на сайте

    здравствуйте! Нужен яркий красивый баннер про нефтяную и газовую промышленность с любым изображением на ваше усмотрение, с единственным условием, там должна быть надпись адреса сайта - сай.ру (при выполнении задания), не обязательно большая. Размер баннера 300 ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить скрипт сайта

    1. Задание необходимо при выборе платных статей на сайте изменить суммы в рублях в нескольких всплывающих окнах, чтобы было все одинаково везде. 2. Задание посложнее. В скрипте установлена защита на добавление статьи пользователем с одним и ...

    Статьи для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Динамичный баннер согласно тематики сайта разм. 300х150 pix

    $15

    Качественный современный динамичный баннер размером 300х150 пикселей скорее всего в формате gif. Тематика баннера будет нефтегазовой промышленности, бурение вышки, или качалка, или горящий факел. Баннер рекламного характера с надписью. Баннер должен быть технологичным выделяться и ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подключить почту для обращ. к администратору

    $50

    Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать граббер для RSS подборки

    $50

    На сайте есть колонка "Новости каталога". Так вот там собраны RSS новости с разных каналов (внутренний скрипт сайта). RSS каналы проецируются прямо в сайт и очень сильно увеличивают скорость загрузки сайта. Нужно создать проекцию (страницу ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать страницу с абзацами предыдущ. публикаций

    $50

    Необходимо вывести ссылку на дополнительную страницу где будут публикации (статьи). Скрипт создания новостей (публикаций) уже есть. Необходимо создать страницу (на которую будет заходить посетитель с главной страницы) с публикациями и выглядела она следующим образом: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать скрипт рассылки писем

    $50

    Создать е-mail подписку на сайте (каталоге) с новых публикаций сайта и поступающих новых статьях и объявлениях (заголовок и первый абзац или можно целиком). Важно чтобы данное письмо приходило с каталога раз за 3 дня ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать скрипт системой выбора

    В каталоге сайта добавить окно по ссылке где будет выбор из 4-ех вариантов с их описанием и условиями. Посетитель зайдя по ссылке делает выбор 1,2,3 или 4 переходит на нужную ему страницу (уже разработана). Нужно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новый дизайн для сайта на движке каталога Scripto

    Изменить дизайн сайта oilcatalog.ru. Изменить дизайн (шаблон) не меняя структуру разделов 3х6, изменить логотип, добавить место для рекламы, добавить какие нибудь фишки интересные посетителям, добавить современные ссылки добавления в закладки на внутренних страницах, изменить футер ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Баннер статичный размером 300х150
Все хорошо. Рекомендую Станислава, как отличного заказчика.
Все был сделано согласно ТЗ, быстро и качественно, с выбором) Виталию спасибо за очень хорошую работу!
Ответный отзыв
sanjarbek89
Санжар 
34 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Подправить скрипт сайта
хорошо сработались, Станислав был всегда на связи и моментально оплатил. Рекомендую!
Отзыв не был оставлен вовремя. Отличная работа Санжара, очень все понравилось)!
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Динамичный баннер согласно тематики сайта разм. 300х150 pix
Приятно сотрудничать, оплата моментальная. Больше бы таких заказчиков ;)
Олег сразу понял поставленную задачу. Быстрое и качественное выполнение. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
woolper
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Доработать скрипт системой выбора
Со Станиславом приятно работать! Оплата в срок и в соответствие договоренностям. Приятный момент, фралансеры оценят:) Станислав готов обсуждать и устанавливать стоимость работ соответствующую поставленной задаче.
Дмитрий и его команда отличные исполнители. Сразу улавливают суть дела. Все работы проводились с достаточно большой скоростью учитывая не легкую задачу. Качество конечного продукта не подкапаешься. Рекомендую Дмитрия и его команду как ответственных профессионалов!
Ответный отзыв
hondab
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать граббер для RSS подборки
Доволен сотрудничеством с Станиславом. Четкая постановка задачи, моментальная и полная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Владимир быстро вник в суть задачи. Скрипт был разработан и установлен за считанные часы, вместо заявленных двух дней. По этим показателям сразу можно сказать что Владимир отличный специалист. Спасибо за качественную работу! Рекомендую.
Ответный отзыв