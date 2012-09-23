В каталоге сайта добавить окно по ссылке где будет выбор из 4-ех вариантов с их описанием и условиями. Посетитель зайдя по ссылке делает выбор 1,2,3 или 4 переходит на нужную ему страницу (уже разработана). Нужно доработать скрипт системой выбора.