Доработать скрипт системой выбора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

В каталоге сайта добавить окно по ссылке где будет выбор из 4-ех вариантов с их описанием и условиями. Посетитель зайдя по ссылке делает выбор 1,2,3 или 4 переходит на нужную ему страницу (уже разработана). Нужно доработать скрипт системой выбора.

13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Дмитрий и его команда отличные исполнители. Сразу улавливают суть дела. Все работы проводились с достаточно большой скоростью учитывая не легкую задачу. Качество конечного продукта не подкапаешься. Рекомендую Дмитрия и его команду как ответственных профессионалов!
Со Станиславом приятно работать! Оплата в срок и в соответствие договоренностям. Приятный момент, фралансеры оценят:) Станислав готов обсуждать и устанавливать стоимость работ соответствующую поставленной задаче.

Заявки фрилансеров

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад