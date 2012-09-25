Php скрипт, разбирающий csv файл

Структура csv :

[UN_ID],[ID_GROUP],[PIN],[ID_TYPE],[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2]

Алгоритм :

В форму на сайте (нужно сделать) , вводится UN_ID , PIN , ставится ID_TYPE (0 или 1).

Обрабатываем :

Для UN_ID,ID_TYPE проверяем PIN если ок , то собираем все записи с ID_GROUP и выводим в форму на сайте (нужно сделать) в виде таблицы.

[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2]

Настройки скрипта (можно в коде скрипта) :

Проверять PIN - да\нет

Кол-во полей STATUS для отображения (отображать первые x полей)

Наименования шапки таблицы для полей.

Отображать [SHORT_TXT2] - да\нет.

бюджет включает некоторые незначительные "доп" хотелки которые не прописаны.