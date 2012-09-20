Разработка личного кабинета

Необходимо создать личный кабинет пользователя сервиса.

Авторизация происходит через Joomla,

API работает посредством отправки XML-пакета, методом POST, на удаленный сервер, и получением ответного XML. Для отправки необходимо сформировать подпись:

подпись = md5Encrypt(user_password + XML_пакет (строка) + user_password)

Далее нужно упаковать пакет в base64.

В ответ получаем пакет, упакованный base64 и его подпись.

Полученный пакет надо распарсить. Так же, в случае ошибки в пакете появится поле где будет содержаться код ошибки, который надо записать в лог.

Функции, которые надо реализовать:

--- Получение списка платежей (выборка за период)

--- Пополнение баланса через пин-код;

--- Получение и обновление информации профиля пользователя;

--- --- Получение профиля;

--- --- Изменение профиля;

--- Получение и обновление платежа;

--- --- Добавление нового платежа,

--- --- Проверка статуса платежа;

--- Получение списка логов (выборка за период)

--- --- Надо запрашивать ежечасно для каждого пользователя и парсить в БД (или как-нибудь оптимизировать, учитывая, что на удаленном сервере логи хранятся 7 суток.

--- Получение отдельного лога;

--- --- Или из локальной БД, куда парсится список логов из предыдущего пункта, или, если в локальной БД этого лога еще нет, то с удаленного сервера.

Также нужен информер, который на главной странице будет выводить логин и баланс пользователя.

Формат XML-пакета для отправки и пакета для получения полностью описан.

Дизайн личного кабинета нарисован в AI (то есть его надо будет сверстать в джумлу)

Сроки и стоимость обсуждаются. Со сроком желательно не затягивать.