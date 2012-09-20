Рабочая среда - InstantCMS версия 1.9 Задание: нужно сделать ограничение по доступу к файлам пользователей. При добавлении файла в хранилище можно выбрать, кому он может быть показан - Всем, ...
Разработка личного кабинета
Необходимо создать личный кабинет пользователя сервиса.
Авторизация происходит через Joomla,
API работает посредством отправки XML-пакета, методом POST, на удаленный сервер, и получением ответного XML. Для отправки необходимо сформировать подпись:
подпись = md5Encrypt(user_password + XML_пакет (строка) + user_password)
Далее нужно упаковать пакет в base64.
В ответ получаем пакет, упакованный base64 и его подпись.
Полученный пакет надо распарсить. Так же, в случае ошибки в пакете появится поле
где будет содержаться код ошибки, который надо записать в лог.
Функции, которые надо реализовать:
--- Получение списка платежей (выборка за период)
--- Пополнение баланса через пин-код;
--- Получение и обновление информации профиля пользователя;
--- --- Получение профиля;
--- --- Изменение профиля;
--- Получение и обновление платежа;
--- --- Добавление нового платежа,
--- --- Проверка статуса платежа;
--- Получение списка логов (выборка за период)
--- --- Надо запрашивать ежечасно для каждого пользователя и парсить в БД (или как-нибудь оптимизировать, учитывая, что на удаленном сервере логи хранятся 7 суток.
--- Получение отдельного лога;
--- --- Или из локальной БД, куда парсится список логов из предыдущего пункта, или, если в локальной БД этого лога еще нет, то с удаленного сервера.
Также нужен информер, который на главной странице будет выводить логин и баланс пользователя.
Формат XML-пакета для отправки и пакета для получения полностью описан.
Дизайн личного кабинета нарисован в AI (то есть его надо будет сверстать в джумлу)
Сроки и стоимость обсуждаются. Со сроком желательно не затягивать.
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