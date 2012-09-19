Сконвертировать из html в существующий сайт

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Имеется каталог гостов http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=745296 Хочу создать зеркало и внедрить в уже существующий сайт с чертежами. Сайт написан на Drupal.

Собственно пока две идеи:

1. Перенести описание и отсканированные картинки

2. Перенести краткое описание, а картинки склеить в pdf

DrupalHTML
13 лет назад
wizer
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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