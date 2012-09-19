Срочно нужно сделать шаблон для MailChimp.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок113 просмотров

Дизайн есть (достаточно простой), вёрстка есть.

Нужно только из вёрстки сделать шаблон.

Прошу обращаться людей с опытом. До конца дня уже нужен шаблон выгруженный из mailchimp, для вставки в аккаунт, с которого будет осуществлена рассылка.

Прошу указывать предварительную стоимость.

13 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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