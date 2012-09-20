Пара простых скриптов на PHP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок173 просмотра

1. Нужна форма обратной связи с множеством полей. Отправленные данные должны сохранятся в текстовом файле и дублироваться письмом на э-майл. Скрипт должен просто интегрироваться в html (php) страницы сайта.

2. Скрипт 2 разных опросов с показом результатов и сохранением данных в текстовой файл. Скрипт должен просто интегрироваться в html (php) страницы сайта.

За основу можете взять что то готовое, если подходит по требованиям.

HTMLPHP
13 лет назад
timotei8
Артемий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
Человек справился с заданием.
Отличный заказчик, хорошо и правильно поставленное ТЗ, рекомендую

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад