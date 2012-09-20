Пара простых скриптов на PHP

1. Нужна форма обратной связи с множеством полей. Отправленные данные должны сохранятся в текстовом файле и дублироваться письмом на э-майл. Скрипт должен просто интегрироваться в html (php) страницы сайта.

2. Скрипт 2 разных опросов с показом результатов и сохранением данных в текстовой файл. Скрипт должен просто интегрироваться в html (php) страницы сайта.

За основу можете взять что то готовое, если подходит по требованиям.