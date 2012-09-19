Флеш-опрос

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Анкета на флеше, будет запускаться с планшетов и там будет 5 вопросов. варианты ответа да и нет. нужно подсчитывались и хранились отдельно все свммы ответов да и нет. сделать нужно завтра к обеду

13 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров