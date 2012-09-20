Скопировать дизайн со стороннего сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки220 просмотров

Требуется взять дизайн на сайте gro-u-pon.ru (дефисы убрать) и натянуть на простой сайт на Drupal 7.

Нужны страницы:

http://gro-u-pon.ru,

http://gro-u-pon.ru/moscow/gemuevmsk,

http://gro-u-pon.ru/info/how-it-works,

http://gro-u-pon.ru/info/contacts,

Требования:

Опыт работы с Друпал обязателен.

Базовая тема: Zen.

Drupal
13 лет назад
super_romeo
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

techin
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

techin
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад