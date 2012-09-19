Есть сайт http://nordstrom.ideasfirst.info/ нужно сделать его копию, изменив главную картинку и стили, к проекту прикрепил макеты. По сути перетянуть "кожу" Бюджет до $50.
Скрипты обмена для сайта обменного пункта WebMoney
День добрый!
Есть сайт обменного пункта http://wm72.com
Сайт на joomla 2.5.6
Необходимо добавить скрипты автоматического обмена и ввода-вывода валют (на одну или две дополнительных кнопки).
Дополнительная информация – по запросу.
Критерий выбора исполнителя – соотношение цена/качество.
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