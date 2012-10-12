Конструктор сувенирной продукции с фото

На сайт на joomla 1.5 требуется модуль-конструктор для заказа сувенирной продукции с фото: кружки, футболки, пазлы и т.д.

www.caprint. ru - самый удачный пример. /Создать/Кружки/Заказать свою фотокружку/

Только необходим конструктор, который будет интегрирован в нужную страницу сайта. Клиент заходит через поиск на сайт и на этой же странице может заказать.