Конструктор сувенирной продукции с фото

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки302 просмотра

На сайт на joomla 1.5 требуется модуль-конструктор для заказа сувенирной продукции с фото: кружки, футболки, пазлы и т.д.

www.caprint. ru - самый удачный пример. /Создать/Кружки/Заказать свою фотокружку/

Только необходим конструктор, который будет интегрирован в нужную страницу сайта. Клиент заходит через поиск на сайт и на этой же странице может заказать.

Joomla
13 лет назад
mopassan
Иванов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
Отлично выполнил заказ на конструктор. Добавил много своих идей и сделал даже лучше того что хотели изначально. Сразу после исполнения сделали новый заказ. Рекомендую!
Отлично поставленная задача, корректировки по ходу дела без затягивания и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Небольшие доработки сайта.

    $50

    При попытке отправить заявку выдается ошибка. Сайт: http://www.315000.mainframe.ru/ Вот само задание от нашего заказчика. 1. Когда приходит письмо-заявка с сайта, нет никакой пометки на какой вид услуг эта заявка. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание модуля на joomla.

    $50

    Необходимо сделать возможным прикреплять документы на скачивание к материалам в каталоге. В результате если документ загружен то появляется кнопка в материале для всех пользователей "Скачать каталог" http://master-cosmetics.ru/

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести модуль слайдера на ShopCMS

    $100

    Необходимо портировать модуль слайдера изображений. Есть версии: оригинал (без админки), для wp 3.4, для joomla 1.5, Webasyst. Необходимо заточить его под работу с shopcms 3.1.x. Демо, описание модуля - http://codecanyon.net/item/layerslider-wp-the-wordpress-parallax-slider/1362246

    JoomlaWebasystWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для Google+

    Доброе время суток, дорогие фрилансеры. Интересует возможность и цена создания программы/приложения или чего-то в этом роде для социальной сети google+. Набор функций, который должна выполнять данная программа: 1. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Капча для магазина

    Требуется прикрутить капчу к магазину http://www.tacticool.ru Капча требуеться на странице товара для формы которая открывается при нажатии на кнопку "Задайте вопрос по этому товару" Просьба кандидатам указывать стоимость работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад