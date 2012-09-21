Капча для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок149 просмотров

Требуется прикрутить капчу к магазину http://www.tacticool.ru

Капча требуеться на странице товара для формы которая открывается при нажатии на кнопку "Задайте вопрос по этому товару"

Просьба кандидатам указывать стоимость работы.

13 лет назад
lisanets
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена на отлично. Оперативно. Кроме того, Андрей помог решить проблему с сохранением введенных клиентом данных в форме при ошибочном наборе текста капчи. Рекомендую. Спасибо)
Внятная постановка задачи, оплата вовремя, вся дополнительная работа была щедро оплачена сверху - отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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