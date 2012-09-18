Python developer

Ищем опытного программиста с опытом работы на Python/Django,JS,MySQL,PayPal со знаниием английского языка(писать и читать)

Задача будет заключаться в разработке front end'a системы создания сайта по аналогии как здесь- Virb.com, SquareSpace.com Срок 2-3 месяц, Работа предполагает 20-40 часов в неделю

Пожалуйста сообщите ваши часовые ставки, и сколько часов вы можете уделять работе