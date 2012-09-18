Python developer

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Ищем опытного программиста с опытом работы на Python/Django,JS,MySQL,PayPal со знаниием английского языка(писать и читать)

Задача будет заключаться в разработке front end'a системы создания сайта по аналогии как здесь- Virb.com, SquareSpace.com Срок 2-3 месяц, Работа предполагает 20-40 часов в неделю

Пожалуйста сообщите ваши часовые ставки, и сколько часов вы можете уделять работе

DjangoJavaScriptMySQLPython
13 лет назад
nord-soft
Шингирей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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