nord-soft

Шингирей nord-soft

 
45 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Верстка макетов адаптив + React

    $900

    Нужен Fron-end разработчик на месяц +- предпочтительно на полный рабочий день, либо на 4 часа минимум Задача верстка макетов по готовому дизайну,( адаптив +React) указывайте вашу цену за месяц работы и ...

    Верстка макетаReact.js
    Веб-программирование16 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Web дизайн

    $1500

    Ищу веб-дизайнера Цель - разработать веб-приложение на основе технического задания клиента. Продолжительность - около 1 месяца полный рабочий день (8 часов в день) Требования - свободное владение английским языком. Дата начала 24 июля бюджет за полный рабочий день на месяц ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • .net developers

    Привет Проект уже существует и идёт активная работа с ним, направление e-commerce, это платформа аналогичная Shopify/Mogento. На текущий момент штат разоробчиков 30+ которые работают с проектом  в данный момент есть острая потребность в дополнительных руках- нужно 4-6 . ...

    Shopify
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для WEB/Mobile Enterprise platform

    $2000

    Мы в процессе разработки платформы, на текущий момент готовность 40%, вся работа ведется по wireframes иными словами сейчас работаем над логикой и не заморачиваемся с дизайном в ближайшие неделю две нужно приступить к созданию дизайна для WEB ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн Визитки

    $10

    данные для визитки прицепил. Пожелания: было бы здорово если визитка будет в легких тонах, такой Apple стайл - основной цвет белый

    Дизайн визитки
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Заменить фон на фото

    Нужно сделать обработку 9-ти фотографий. Фотографии - представляют собой фото наших сотрудников. Задача - заменить задний план(фон), возможно где-то подправить тени на фото. На сайте http://nord-soft.com вы можете увидеть размер фото, которые необходимо подвергнуть обработке, фото будут располагаться ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн календаря

    $10

    Нужно сделать дизайн( в формате PSD) карманного и настольного(треугольник) календарей Дизан лицевой стороны будет практически одинаковый разница лиш в размерах календаря Пример того как должен выглядеть календарь приложил Работа будет заключаться лишь в красивом/стильном оформлении Лицевая сторона  http://prntscr.com/hmmnxd Обратная сторона:  http://prntscr.com/hmmog5 Срок исполнения ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайна сайта. Тематика сайта - разработка WEB и мобильных приложений Количество страниц :6 Как пример приложил набросок главной и одно внутренней страницы. Это лишь пример и что успел сделать за 20 минут. Дизайн должен быть достаточно легкий, ...

    Дизайн сайтаPhotoshop
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Два коротких ролика- Как это работает

    Нужно сделать два коротких ролика- [i][b]как это работает[/b][/i] Ролики будут рассказывать как работает приложение Приложение -это система для онлайн бронирования  услуг по мойке автомобилей. Первый ролик - для клиентов автомойки Второй ролик -для владельцев автомойки. Суть ролика 1 -Клиент проходит регистрацию -Выбирает ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн Логотипа + Маркеры для карты

    Необходимо разработать Логотип web приложения + маркеры для карты В Вашей заявке укажите сроки на реализацию 2-3 вариантов лого и маркеров, а также ваше цену. Также покажите примеры Ваших работ- Логотипов ТЗ находиться в приложении

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка 10 страниц

    $1000

    Необходимо выполнить верстку 10 страниц, шаблоны покажем заинтересовавшим исполнителям. Шаблоны НЕ сложные, главное качество и время. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 5 дней, не давайте ваши заявки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка двух страниц

    Нужно сверстать две страницы СРОЧНО! Макеты здесь: http://go-url.ru/d0vs Готовые шаблоны HTML/CSS нужны к 14.06 Спасибо за замечание, ссылку обновили

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$1500
10 баллов
4 года назад
Дизайн для WEB/Mobile Enterprise platform
Все прекрасно. Всегда на связи, необходимые вводные были предоставлены. По ходу проекта помогали с возникающими вопросами, которых оказалось непривычно мало, даже сам удивлен. Рекомендую.
Евгений сделал все просто великолепно, проработал все аспекты по дизайну - хотя начальных данных было мало. Как результат мы получили шаблоны отменного качества с проработкой всех деталей. Планируем нанять его для дизайна следующих приложений. Уровень А+++
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Два календаря
Отличный заказчик! С удовольствием еще посотрудничаю :)
Спасибо за оперативную работу, и отличный результат!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн Визитки
Приятно работать с хорошими людьми. Всем рекомендую Артура к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект :)
Просто феноменальный дизайнер. Сделал все с первого раза, настолько хорошо и продуманно, КРУТО, очень! Рекомендую Алексея!
Ответный отзыв
ketrin3
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Заменить фон на фото
Очень было приятно работать с данным заказчиком! Задача была поставлена четко и понятно. Человек приятен в общении . Оплата своевременная. Однозначно рекомендую!
Задача была сделана безупречно и в срок. Уровень А+++ Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн календаря
Замечательный заказчик - подробное ТЗ (чуть ли не пошаговый рецепт), своевременная оплата. Только положительные рекомендации.
Было приятно работать с Еленой. Работа была сделана очень оперативно,качественно. Рекомендую!
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