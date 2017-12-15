Нужен Fron-end разработчик на месяц +- предпочтительно на полный рабочий день, либо на 4 часа минимум Задача верстка макетов по готовому дизайну,( адаптив +React) указывайте вашу цену за месяц работы и ...
- $900Веб-программирование16 заявокОткрыт6 дней назад
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Тех задание прилагается, детали и суммы обсуждаются. Интересует фиксированная цена за проектДизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1500
Ищу веб-дизайнера Цель - разработать веб-приложение на основе технического задания клиента. Продолжительность - около 1 месяца полный рабочий день (8 часов в день) Требования - свободное владение английским языком. Дата начала 24 июля бюджет за полный рабочий день на месяц ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
нужно сделать редизайн лого для клиненговой компании miss-blesk.byЛоготипы и Знаки41 заявкаЗакрытгод назад
Привет Проект уже существует и идёт активная работа с ним, направление e-commerce, это платформа аналогичная Shopify/Mogento. На текущий момент штат разоробчиков 30+ которые работают с проектом в данный момент есть острая потребность в дополнительных руках- нужно 4-6 . ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2000
Мы в процессе разработки платформы, на текущий момент готовность 40%, вся работа ведется по wireframes иными словами сейчас работаем над логикой и не заморачиваемся с дизайном в ближайшие неделю две нужно приступить к созданию дизайна для WEB ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
необходимо сделать два календаря новогодней тематикиДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
данные для визитки прицепил. Пожелания: было бы здорово если визитка будет в легких тонах, такой Apple стайл - основной цвет белыйБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать обработку 9-ти фотографий. Фотографии - представляют собой фото наших сотрудников. Задача - заменить задний план(фон), возможно где-то подправить тени на фото. На сайте http://nord-soft.com вы можете увидеть размер фото, которые необходимо подвергнуть обработке, фото будут располагаться ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно сделать дизайн( в формате PSD) карманного и настольного(треугольник) календарей Дизан лицевой стороны будет практически одинаковый разница лиш в размерах календаря Пример того как должен выглядеть календарь приложил Работа будет заключаться лишь в красивом/стильном оформлении Лицевая сторона http://prntscr.com/hmmnxd Обратная сторона: http://prntscr.com/hmmog5 Срок исполнения ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $620
Нужен дизайн сайта. Главная и 4 внутренние. Плюс адаптив. Подробнее обсудили по скайпуЗавершен6 лет назад
- $710
Сделать дизайн логотипа и сайта компании Сроки и сумма оговорены ранееЗавершен6 лет назад
- $60
Сделать дизайн логотипа компанииЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайна сайта. Тематика сайта - разработка WEB и мобильных приложений Количество страниц :6 Как пример приложил набросок главной и одно внутренней страницы. Это лишь пример и что успел сделать за 20 минут. Дизайн должен быть достаточно легкий, ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Жду вашей оценки и ценыВидеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать два коротких ролика- [i][b]как это работает[/b][/i] Ролики будут рассказывать как работает приложение Приложение -это система для онлайн бронирования услуг по мойке автомобилей. Первый ролик - для клиентов автомойки Второй ролик -для владельцев автомойки. Суть ролика 1 -Клиент проходит регистрацию -Выбирает ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать Логотип web приложения + маркеры для карты В Вашей заявке укажите сроки на реализацию 2-3 вариантов лого и маркеров, а также ваше цену. Также покажите примеры Ваших работ- Логотипов ТЗ находиться в приложенииИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $215
Необходимо сделать дизайн сайта по готовому функционалуЗавершен8 лет назад
- $1000
Необходимо выполнить верстку 10 страниц, шаблоны покажем заинтересовавшим исполнителям. Шаблоны НЕ сложные, главное качество и время. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 5 дней, не давайте ваши заявки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сверстать две страницы СРОЧНО! Макеты здесь: http://go-url.ru/d0vs Готовые шаблоны HTML/CSS нужны к 14.06 Спасибо за замечание, ссылку обновилиHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад