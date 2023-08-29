Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрытнет заявок2 просмотра
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения

Тех задание прилагается, детали и суммы обсуждаются.

Интересует фиксированная цена за проект

Дизайн мобильного приложения
3 месяца назад
nord-soft
Шингирей 
45 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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