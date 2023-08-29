Разработать дизайн для игрового лаунчера. Мы выдадим вам свой фон для приложения. Тех. задание: https://docs.google.com/document/d/1MG5X8JwQxg-wq6hkcWa1CPBMw8U44l1jhCqLUTkUs4w/edit Предыдущие работы: https://www.figma.com/file/bAjSOX9ppvrGtppxZ2J32x/Untitled?type=design&mode=design&t=juFjsnO297GhOuCC-0
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Дизайн сайта , главная и 12 одинаковых по концепции стр. Анимация, фото с текстом, карусели
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