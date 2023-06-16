Разработать бота в Telegram

$250
Дизайн мобильных приложенийЗакрытнет заявок5 просмотров
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Здравствуйте, требуется разработка аналогичного бота в Telegram: https://t.me/sorats_bot

ВАЖНО! Перед указанием сроков и стоимости работ, изучите максимально детально этого бота. Как я понимаю, он бесплатный, но монетизируется за счёт средств с рекламы (нужно учесть через какое кол-во он показывает рекламу в чате и соот-но весь остальной его рабочий функционал).

4 месяца назад
guest_1694001843662
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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