Экран подписок Paywall для Android

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен9 заявок77 просмотров
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Необходимо отрисовать дополнительный Экран подписок Paywall для мобильного приложения в светлой и темной теме https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonelocksoft.applock

Подробное ТЗ здесь

https://docs.google.com/document/d/1SyxT4bHoEpA3m2TvgtvSd3H-1rraxHzylUbx3q5Vpdw/edit?usp=sharing

Ищу знающего свое дело дизайнера мобильных приложений для постоянного сотрудничества.

Android
4 месяца назад
Ezhkos
36 летТаиланд
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
4 месяца назад
$50
2 дня
UAHUSDT
Отличная коммуникация, скорость ответа, задача решена
С Константином действительно приятно иметь дело. Прислал понятное, хорошее ТЗ и давал на таком же уровне своевременную обратную связь. Буду действительно рад помочь еще ?