Здравствуйте уважаемые заказчики, с удовольствием поработаю над вашими проектами.
Помогу проанализировать конкурентов для создания уникального дизайна для вашего продукта.
👨💻 bit.ly/3pZpkM7
📞 Telegram: @BohdanTurenko
всегда на связи
Мои специализации:
📍Сайт под ключ
📍Дизайн приложений
📍Landing page
📍Интернет магазин
📍Адаптивный дизайн (Phone, Tablet, Desktop)
📍UI/UX – архитектура
📍Скетчинг и прототипирование
📍Баннеры, визитки, листовки
📍Логотипы
🧩 Главные преимущества работы со мной:
📌 Индивидуальный подход к каждому проекту
📌 Оптимальные сроки выполнения работ
📌 Четкое соблюдение сроков сдачи проекта
📌 Я на связи 24/7, пишите ДО и ПОСЛЕ выполнения вашего проекта. Отвечу в любое время и в любой день недели.
Внимание!
1. В стоимость дизайна не входит верстка макета.
2. Я работаю только в Figma
3. Адаптивная версия: адаптивный дизайн на базе 12 колоночной bootstrap сетки. Как правило этого достаточно для большинства случаев.
Портфолио
- Баннера (вставки) для сайта1 просмотр
- Best cakesнет просмотров
- Логотип, банерр, продуктнет просмотров
- Лендинг груминг студиинет просмотров
- Лендинг СТОнет просмотров
- Магазин по продаже инструментов toolset.byнет просмотров