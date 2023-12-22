Дизайн мой ключ к свободе

Здравствуйте уважаемые заказчики, с удовольствием поработаю над вашими проектами.



Помогу проанализировать конкурентов для создания уникального дизайна для вашего продукта.

👨‍💻 bit.ly/3pZpkM7

📞 Telegram: @BohdanTurenko

всегда на связи



Мои специализации:

📍Сайт под ключ

📍Дизайн приложений

📍Landing page

📍Интернет магазин

📍Адаптивный дизайн (Phone, Tablet, Desktop)

📍UI/UX – архитектура

📍Скетчинг и прототипирование

📍Баннеры, визитки, листовки

📍Логотипы



🧩 Главные преимущества работы со мной:

📌 Индивидуальный подход к каждому проекту

📌 Оптимальные сроки выполнения работ

📌 Четкое соблюдение сроков сдачи проекта

📌 Я на связи 24/7, пишите ДО и ПОСЛЕ выполнения вашего проекта. Отвечу в любое время и в любой день недели.

Внимание!

1. В стоимость дизайна не входит верстка макета.

2. Я работаю только в Figma

3. Адаптивная версия: адаптивный дизайн на базе 12 колоночной bootstrap сетки. Как правило этого достаточно для большинства случаев.