Bog_design

Богдан Bog_design

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн мой ключ к свободе

Здравствуйте уважаемые заказчики, с удовольствием поработаю над вашими проектами.

Помогу проанализировать конкурентов для создания уникального дизайна для вашего продукта.
👨‍💻 bit.ly/3pZpkM7

📞 Telegram: @BohdanTurenko

всегда на связи

Мои специализации:
📍Сайт под ключ
📍Дизайн приложений
📍Landing page
📍Интернет магазин
📍Адаптивный дизайн (Phone, Tablet, Desktop)
📍UI/UX – архитектура
📍Скетчинг и прототипирование
📍Баннеры, визитки, листовки
📍Логотипы

🧩 Главные преимущества работы со мной:
📌 Индивидуальный подход к каждому проекту
📌 Оптимальные сроки выполнения работ
📌 Четкое соблюдение сроков сдачи проекта
📌 Я на связи 24/7, пишите ДО и ПОСЛЕ выполнения вашего проекта. Отвечу в любое время и в любой день недели.
Внимание!

1. В стоимость дизайна не входит верстка макета.

2. Я работаю только в Figma

3. Адаптивная версия: адаптивный дизайн на базе 12 колоночной bootstrap сетки. Как правило этого достаточно для большинства случаев.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300от 5 дней
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