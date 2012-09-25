Натянуть на движок (можно WP) дизайн

Необходимо натянуть верстку — http://angellika.ru/www-l/ на WordPress или Joomla (любой, главное, чтобы был модуль голосования — как здесь http://megaroll.net/ и, соответственно, этот модуль установить)

Страницы (справа) Рассчитать ОСАГО, Рассчитать КАСКО и Заказать ПОЛИС — сделать возможным только заполнение и отправку на электронную почту (все поля пришлю, КАЛЬКУЛЯТОР НЕ НУЖЕН) — будет похоже как здесь http://strahovanie52.ru/rasschitat-kasko/#h1

Сроки — 2–3 дня