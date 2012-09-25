Натянуть на движок (можно WP) дизайн

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки141 просмотр

Необходимо натянуть верстку — http://angellika.ru/www-l/ на WordPress или Joomla (любой, главное, чтобы был модуль голосования — как здесь http://megaroll.net/ и, соответственно, этот модуль установить)

Страницы (справа) Рассчитать ОСАГО, Рассчитать КАСКО и Заказать ПОЛИС — сделать возможным только заполнение и отправку на электронную почту (все поля пришлю, КАЛЬКУЛЯТОР НЕ НУЖЕН) — будет похоже как здесь http://strahovanie52.ru/rasschitat-kasko/#h1

Сроки — 2–3 дня

JoomlaWordPress
13 лет назад
AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отлично справился с работой, все доработки были успешно и быстро выполнены. Работой довольна! Вежливый, постоянно доступный для работы исполнитель.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Понимает в верстке и шаблонах, поэтому все правки были четко сформулированы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад