Доработать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

есть сайт - http://chainoe-delo.ru/ его надо доработать . Первую часть доработок прикрепляю - нужны по ней сроки и цены. не обращайте внимания на моменты по дизайну в нем - это не надо делать.

Если все хорошо сделаете - то приступим ко второй части.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров