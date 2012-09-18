Есть сайт с новостями около ~700 новостей в 6 категориях, нужно спарсить от туда все новости на dle 9.6 utf-8, и на выходе дать мне .sql файл и папку uploads с картинками новостей.. ...
Доработать сайт на Битрикс
есть сайт - http://chainoe-delo.ru/ его надо доработать . Первую часть доработок прикрепляю - нужны по ней сроки и цены. не обращайте внимания на моменты по дизайну в нем - это не надо делать.
Если все хорошо сделаете - то приступим ко второй части.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вёрстка есть, надо сделать всё остальное. http://2pichok.com/nehovaysyatopol/ipoteka/ http://2pichok.com/nehovaysyatopol/ipoteka/inner.htmlЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно подготовить верстку всех страниц сайта, для дальнейшей натяжки на движок. Движок наш, программист который будет работать с готовой версткой тоже наш. Нужно только все сверстать. на сайте будут использоваться скрипты, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Неодходимо написать модуль интеграции друпал и редмайн в части http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_TimeEntries Создать новую сущности: - Проект - Отметка о затраченном времени Импорт через модуль feeds ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перерыл весь интернет, ничего путного не нашел. Нужен кроссбраузерный скрипт добавления в избранное/закладки/на панель и Сделать стартовой. Браузеры: IE, Опера, Мозила, Сафари, Хром Сафари и Хром я так понимаю не ...Завершен13 лет назад
Доброго. Имеем сайт http://stavto.com надо поставить его на жумалу + сделать раздел со статьями вот такого плана http://www.tdtemp.com/stati-i-obzory ЧПУ и т.п. соответственно.Завершен13 лет назад
Доброго. Требуется сайт http://www.novosell.net/ перевести на жумла, сайт простой. ЧПУ и т.п. соответственно.Завершен13 лет назад
Есть 2 задачи по сайту на WordPress Ранее на сайте была одна база проектов домов .../doma-iz-pestovo/. Сейчас нужно добавить новую. Всвязи с этим нужно внести изменения в шаблон краткого и подробного описание ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо отредактировать css файл, так что бы корректно расположить в шапки 7 "кнопок" навигации. Стоимость 200-300руб.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать форму бронирования на сайте(wordpress) подобную этой - http://www.chayka.nnov.ru/bron/ стоимость 300-500 руб.Завершен13 лет назад