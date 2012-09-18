Доработать сайт на Битрикс

есть сайт - http://chainoe-delo.ru/ его надо доработать . Первую часть доработок прикрепляю - нужны по ней сроки и цены. не обращайте внимания на моменты по дизайну в нем - это не надо делать.

Если все хорошо сделаете - то приступим ко второй части.