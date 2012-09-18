Написать интеграцию Drupal 7 + Redmine TimeEntries

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Неодходимо написать модуль интеграции друпал и редмайн

в части http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_TimeEntries

Создать новую сущности:

- Проект

- Отметка о затраченном времени

Импорт через модуль feeds данных о затраченном времени по проектам.

Импорт все данных, импорт данных за период.

Drupal
13 лет назад
PavelPrischepa
Павел 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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