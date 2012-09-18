Модуль VQmod проверки линков для OpenCart 1.5.4.1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

В базу данных хранятся прямые линки на товары от поставщиков. Надо сделать модуль, который раз в день проверял бы эти линки и их содержание (цена, наличие в продаже). Основная валюта лит, а у поставщиков могут быть литы, доллары, фунты, евро. Если цена у поставщика изменилась, то цена на товар должна измениться и в моей базе с учетом курса и установленной наценки на этот товар. Если товар снят с продажи, то и на мое сайте этот товар также должен быть снят с продажи. Данные проверки записываются в лог фал, который администратор может просмотреть и узнать какие товары поменяли свой статус или цены. Наценки на товар группируются или категориям товаров или по поставщикам и настраиваются в модуле.

Opencart
13 лет назад
jpetrov
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hiberok
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13 лет назад
$80
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ТОП-5
Веб-программирование

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
39 минут назад
13 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование