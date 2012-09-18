Необходимо создать сайт-каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Привет всем обитателям веб-ланса.

Необходимо спрограммить сайт каталог на нашем самописном движке.

Дизайн с версткой имеется.

Краткое ТЗ в приложении.

Предлогайте сроки и цену. Спасибо

При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе и обеспечим объем работы

13 лет назад
delmit_art
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров