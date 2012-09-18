Написать небольшое дополнение для публик. из CMS

Есть такая задача: есть у меня масса форумов, на которых есть профиль(юзер с логином и паролем). Необходимо написать небольшое дополнение для CMS или какого либо форума.

Суть задачи: чтобы любой зарегистрированный в CMS или на моем форуме-имел возможность из своего личного кабинета запостить сообщение в загруженной базе форумов(50 000 форумов, 100 000 и т.д.)-просто поставив "галочку" рядом с этой базой.

Пояснение: сделать надо минимальными усилиями, быстро, за минимальные деньги. поэтому по максимуму использовать существующие возможности CMS -например joomla, invision power board и т.д.-на базе чего вам удобней. Т.е. -не писать личный кабинет и т.д.-а использовать существующие в любой CMS, форуме и т.д.