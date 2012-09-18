Рестайлинг магазина на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Требуется провести изменения в верстке интернет магазина на Джумле.

Просьба реально оценивать свои силы.

Заинтересовавшимся вышлю ТЗ

Joomla
13 лет назад
amg360
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alfresska
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

alfresska
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад