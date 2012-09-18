Несложный компонент для Joomla

Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь. ...