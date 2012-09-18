Есть сайт на DLE 9.5 (модификация W2W.Социальная сеть). 1. Необходимо сделать вывод уменьшенных превью-картинок (тумб) к статьям. Изображение должно дергаться из полного описания, уменьшаться и сохранятся в папке. Уменьшенные копии должны быть одного размера. ...
Парсер cars (auto) ru
Привет всем, необходимо сделать простейший парсер вышеназванного сайта. подробнее в тз
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