Требуется провести работы у меня на сайте: 1. Необходимо реализовать ЧПУ для страниц с товарами. Сейчас типичный URL с товарами выглядит так: http://www.cornery.ru/catalog/items.php?id=3350 2. В html-коде страниц ...
Заполнение формы и вывод результата PHP
Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ru/tracking/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC206441987US)
Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата. Вывод должен быть как на сайте т.е. с элементами интерфейса итд.
Оплата: по WebMoney
Сроки 2 часа.
ВАЖНО: если оставляете заявку то указывайте сумму и сроки!
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