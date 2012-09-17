Заполнение формы и вывод результата PHP

Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ru/tracking/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC206441987US)

Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата. Вывод должен быть как на сайте т.е. с элементами интерфейса итд.

Оплата: по WebMoney

Сроки 2 часа.

ВАЖНО: если оставляете заявку то указывайте сумму и сроки!