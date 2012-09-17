1/ Добавить в левое меню вывод категории -> товары (вместо категории -> подкатегории) пример: - Трусы -- Красные трусы -- Синие трусы - Майки вид: выпадающее меню ...
Шаблон сайта. Магазин
Нужен простой магазин на 20-30 товаров (2 категории) на основе шаблона.
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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