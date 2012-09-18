Сделать слайдер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Необходимо сделать слайдер для сайта http://angellika.ru/www-l/index-liga.php (все картинки пришлю), как здесь - http://www.dom-strahovka.ru/

Сроки - 1-2 дня

13 лет назад
AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, сделал быстро, как и обещал. Все работает, выполнил как задание, так и все просьбы. Вежливый. Рекомендую!
Четкое задание, быстрые корректировки после окончания работы, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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