Цель получать регулярную 2-3 раза в сутки новые публикации объявлений, для одного региона. Объявления должны писаться в БД, размещаться непосредственно на сайте. В предложении указывайте, пожалуйста, сроки, форму оплаты, стоимость.
Флеш-конструктор для розеток и удлинителей
Здравствуйте.
Для проекта http://rozetka.cleverhosting.org нужно собрать конструктор розеток и удлинителей
Примеры аналогичных http://www.electro-design.ru/?action=page&id=48 - Интерактивный каталог-магазин - выбрать изделие (например)
http://www.1001futbolka.ru/konstruktor
Всего товаров будет штук 300
После сборки изделий ложен выдавать ответ в виртуемарт передавая аргументы в урле (пример предоставим)
Должен проверять наличие товара или запчастей в таблице товаров и помечать есть в наличии/нет в наличии.
Исходники дизайнов лежат тут
https://docs.google.com/open?id=0B2N08BymTOYQdkRVVW9xMC1UY0E
Вопросы стандартные:
цена/срок/примеры работы
Заранее благодарю откликнувшихся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
В общем, что нужно сделать: 1. Есть сайт ienergy .su/105/ слева (на краю монитора) имеются 4 выкатывающихся окошка, нужно сделать мне тоже самое, только в этих окошках будут иконки соц сетей, при нажатие на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для доработки проекта на symphony 1. Пишите стоимость за час работы.Закрыт13 лет назад
- $165
Нужна формула БПФ (Быстрое преобразование Фурье) для прямого и обратного преобразование, на php.Закрыт13 лет назад
- $50
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cceG0MnSv/http://polvamvdom.ru Если пройти по ссылке то можно понять насоклько сильно тормозит сайт. Нужно просто решить эту проблему. Скажем 40 у/е Оплата по факту. ЯД или ВМЗакрыт13 лет назад
Собственно требуется человек для постоянных работ. Проживание только Киев, т.к. нужно будет лично общаться. Уровень знаний не ниже среднего, самообучаемость. Проекты разные, есть на фреймворках (ZEND 2, CI, Symfony 2), есть на joomla. Оплата попроектно, ...Закрыт13 лет назад
Есть магазин на Joomla+Virtuemart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Проверка куки штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ - проверка осуществляется при нажатии ...Закрыт13 лет назад
1. Сайт с 0 на основе шаблона http://demo.studiomw.co.uk/ecclesia/ Необходимо будет поменять немного главную: в левой колонке вместо Latest news и Sermons делаем вывод по 3 последние записи из рубрик, в правой ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
доработать сайт на 1С битрикс [email protected]Закрыт13 лет назад
Есть сайт, изначально его собрали на тестовом домене - заказчик принял и перенесли на рабочий. После чего вероятно заказчик что-то крутанул и у сайта отвалился футер - в шаблоне он вроде есть но на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад