Флеш-конструктор для розеток и удлинителей

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Здравствуйте.

Для проекта http://rozetka.cleverhosting.org нужно собрать конструктор розеток и удлинителей

Примеры аналогичных http://www.electro-design.ru/?action=page&id=48 - Интерактивный каталог-магазин - выбрать изделие (например)

http://www.1001futbolka.ru/konstruktor

Всего товаров будет штук 300

После сборки изделий ложен выдавать ответ в виртуемарт передавая аргументы в урле (пример предоставим)

Должен проверять наличие товара или запчастей в таблице товаров и помечать есть в наличии/нет в наличии.

Исходники дизайнов лежат тут

https://docs.google.com/open?id=0B2N08BymTOYQdkRVVW9xMC1UY0E

Вопросы стандартные:

цена/срок/примеры работы

Заранее благодарю откликнувшихся.

13 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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