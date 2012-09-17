Парсер объявлений с slando avito для instantcms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка65 просмотров

Цель получать регулярную 2-3 раза в сутки новые публикации объявлений, для одного региона.

Объявления должны писаться в БД, размещаться непосредственно на сайте.

В предложении указывайте, пожалуйста, сроки, форму оплаты, стоимость.

13 лет назад
jblade
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров