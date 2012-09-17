В общем, что нужно сделать: 1. Есть сайт ienergy .su/105/ слева (на краю монитора) имеются 4 выкатывающихся окошка, нужно сделать мне тоже самое, только в этих окошках будут иконки соц сетей, при нажатие на ...
Парсер объявлений с slando avito для instantcms
Цель получать регулярную 2-3 раза в сутки новые публикации объявлений, для одного региона.
Объявления должны писаться в БД, размещаться непосредственно на сайте.
В предложении указывайте, пожалуйста, сроки, форму оплаты, стоимость.
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