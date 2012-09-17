доработать сайт на 1С битрикс [email protected]
Доработка сайта Joomla+Virtuemart
Есть магазин на Joomla+Virtuemart.
Нужно сделать несколько доработок:
1. Проверка куки
штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ - проверка осуществляется при нажатии кнопки "Добавить в корзину".
2. Есть баг, который не позволяет оформить заказ, он связан со способами оплаты. Иногда возникает ошибка вида "Ошибка Sorry, but it is not possible to order without a User ID.
Please contact the Store Administrator if this Error occurs again."
Данную ошибку выдает .../administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_checkout.php.
3. Доработать модуль левого меню категорий магазина (.../modules/mod_virtuemart_categories/) - сейчас модуль берет названия категорий и ставит их в меню. Получается не слишком читаемо, потому что для SEO нужно что бы категории назывались с учетом ключевых слов - в меню все категории имеют такой вид и получается спамно и не читабельно. Нужно ввести новую переменную в карточку категории, которую модуль будет брать для формирования меню.
4. Доработать сортировку товаров в категории.
В данный момент товары сортируются по дате создания - новые в начале. (сортировка происходит тут: .../administrator/components/com_virtuemart/html/shop_browse_queries.php. На сайте установлен плагин рейтингов товаров (.../plugins/content/extravote/), нужно сделать сортировку товаров по рейтингу: по количеству голосов (с самым большим количеством голосов - в начале), если рейтинг одинаковый, то сортировка по дате создания (новые в начале). Рейтиг пишется в БД сюда: jos_content_extravote.
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