Доработка сайта Joomla+Virtuemart

Есть магазин на Joomla+Virtuemart.

Нужно сделать несколько доработок:

1. Проверка куки

штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ - проверка осуществляется при нажатии кнопки "Добавить в корзину".

2. Есть баг, который не позволяет оформить заказ, он связан со способами оплаты. Иногда возникает ошибка вида "Ошибка Sorry, but it is not possible to order without a User ID.

Please contact the Store Administrator if this Error occurs again."

Данную ошибку выдает .../administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_checkout.php.

3. Доработать модуль левого меню категорий магазина (.../modules/mod_virtuemart_categories/) - сейчас модуль берет названия категорий и ставит их в меню. Получается не слишком читаемо, потому что для SEO нужно что бы категории назывались с учетом ключевых слов - в меню все категории имеют такой вид и получается спамно и не читабельно. Нужно ввести новую переменную в карточку категории, которую модуль будет брать для формирования меню.

4. Доработать сортировку товаров в категории.

В данный момент товары сортируются по дате создания - новые в начале. (сортировка происходит тут: .../administrator/components/com_virtuemart/html/shop_browse_queries.php. На сайте установлен плагин рейтингов товаров (.../plugins/content/extravote/), нужно сделать сортировку товаров по рейтингу: по количеству голосов (с самым большим количеством голосов - в начале), если рейтинг одинаковый, то сортировка по дате создания (новые в начале). Рейтиг пишется в БД сюда: jos_content_extravote.