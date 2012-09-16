WordPress + CiviCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо установить связку Wordpress + CiviCRM, после с старого сервера мигрировать весь контент на новую версию.

Просьба обращаться только тем кто имеет опыт работы с данными приложениями.

WordPress
13 лет назад
illya_s
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров