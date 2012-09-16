Необходимо прикрутить к сайту односраничнику ( rostvolos5.ru) форму оплаты onPay таким образом, чтобы можно было выбрать количество товара (товар только 1). При этом нужно, чтобы заказы имели автоматическую нумерацию.
WordPress + CiviCRM
Необходимо установить связку Wordpress + CiviCRM, после с старого сервера мигрировать весь контент на новую версию.
Просьба обращаться только тем кто имеет опыт работы с данными приложениями.
Заявки фрилансеров
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