Нужен класс php, возвращающий любую страницу сайта cars.auto.ru, поддерживающий куки и referer. Распарсивать страницу не надо! Страницу желательно принимать через curl. Прием страниц должен быть успешен БЕЗ использования прокси, и ...
Помощь javascript/php
Здравствуйте.
Есь два плагина для WP социальных локера.
1) После нажатия лайка открывает видео для просмотра.
2) После лайка открывает скрытый текст.
Не хватает лайка вконтакте, его нужно встроить аналогично в обоих плагинах.
За более подробной информацией пишите в icq 4731444
Выбранный исполнитель
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