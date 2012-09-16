Помощь javascript/php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Здравствуйте.

Есь два плагина для WP социальных локера.

1) После нажатия лайка открывает видео для просмотра.

2) После лайка открывает скрытый текст.

Не хватает лайка вконтакте, его нужно встроить аналогично в обоих плагинах.

За более подробной информацией пишите в icq 4731444

JavaScriptPHPWordPress
13 лет назад
Hardwalker
Дмитрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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