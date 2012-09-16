Закончить форму авторизации в юзер панель на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

Я предоставляю код login.php, с вас код формы авторизации для вставки

на сайт.

Осталось сделать

1. Убрать красную полоску

2. Когда кто-то нажимает логин без ввода данных чтобы вылезала надпись введите данные а не редирект на страницу авторизации

3. При не правильной авторизации чтобы форма писала что не правильный логин/пароль.

Форма на английском.

13 лет назад
timotei8
Артемий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров