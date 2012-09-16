Нужен парсер. Парсер должен проверять сайты, на которых размещаются тендеры, аукционы и закупки, и находить актуальные заявки на оптовую закупку дверей и мебели.
Закончить форму авторизации в юзер панель на сайте
Я предоставляю код login.php, с вас код формы авторизации для вставки
на сайт.
Осталось сделать
1. Убрать красную полоску
2. Когда кто-то нажимает логин без ввода данных чтобы вылезала надпись введите данные а не редирект на страницу авторизации
3. При не правильной авторизации чтобы форма писала что не правильный логин/пароль.
Форма на английском.
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